Uma delícia de festa

A confeiteira Ana Paula prepara as delícias que serão vendidas na 19ª Festa do Morango

Prepare-se para sair da dieta. É que começa hoje, às 17h, a 19ª Festa do Morango de Cascavel. São inúmeras delícias à base de morango que estarão à venda no Centro de Convenções de Eventos.

Presente desde sempre na festa, a confeiteira Ana Paula Pegoraro viu a primeira feira de 1999 se transformar num evento tradicional em Cascavel. “A festa representa um degrau que a gente sobe. Conhecemos o perfil do público, aprendemos muito, a união entre os colaboradores aumenta, são momentos de muito conhecimento, envolvimento e amor”, resume.

A confeiteira lembra das primeiras edições: “Nossa, no começo era mais o pessoal do bairro, só alguns bolos. Mas com o tempo começou a vir tanta gente que precisamos ir para um lugar maior. Hoje atendemos a um público não só de Cascavel, mas de toda a região. É muito gratificante ver a magnitude que a festa tomou”.

Além dos deliciosos bolos convencionais, Ana Paula pretende inovar com cup cakes, bolos de pote e rocamboles. “Isso já é da feira, sempre estamos nos atualizando. O público sabe as tendências e temos que seguir. O bolo de pote, por exemplo, está com tudo, além de saborosos, são práticos e acessíveis”, conta Ana Paula.

Mas sempre há aquela incerteza por parte dos expositores. A confeiteira conta que o investimento para a feira é alto e é uma festa instável: “Podemos vender centenas de bolos, como podemos vender só dez. Sempre tentamos vender mais, temos o custo com o aluguel do espaço, com os produtos, com tudo. A instabilidade é grande, mas o momento é de otimismo”.

Neste ano, a empresária espera faturar R$ 5 mil com a venda de mil unidades de hoje a domingo, e fidelizar mais clientes.

Serviço

O que: 19ª Festa do Morango

Onde: Centro de Eventos de Cascavel

Quando: quinta e sexta-feira, das 17h às 23h; sábado e domingo, das 9h às 23h.