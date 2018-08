Uma avenida na rodovia

O trecho da BR-277 que corta a cidade de Cascavel entre os Trevos Cataratas e Guarujá pode se transformar em uma extensa avenida. A ideia está sendo estudada pela Prefeitura de Cascavel e o projeto deve sair do papel em breve.

A proposta, de acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos, é fazer algo semelhante à Avenida Colombo, em Maringá, no noroeste do Estado. Lá a BR-363 se transforma em avenida ao cortar o perímetro urbano do Município.

Paranhos destaca que outros investimentos como os cerca de R$ 27 milhões no Aeroporto Municipal e, se for possível chegar a um acordo, outros R$ 26 milhões na compra do prédio do Atacado Liderança para transformá-lo em um novo centro de convenções e eventos, justificam a injeção de recursos na nova avenida. “São mais de R$ 50 milhões voltados a essa rodovia, merece uma dedicação essa avenida [futura]”, enfatiza.

Para o prefeito, o tráfego de veículos - tanto doméstico como os que estão em viagem - é outro motivo para pensar em criar a nova avenida. “Nós precisamos ter ali alguns cuidados. A gente vai iniciar com aquilo que é possível, iluminação, semáforos, radares e fechar alguns acessos que são complicados e que são palcos de acidentes, ou até abrir alguns que sejam possíveis com segurança”, explica.

Acidentes

O trecho projetado para se transformar em avenida é palco de constantes acidentes, principalmente no chamado Trevo da Portal, onde veículos cruzam a rodovia em direção à região do Bairro Cascavel Velho. São sempre colisões transversais entre veículos que cruzam a rodovia com outros que trafegam por ela. Para evitar velocidade acima de 60 km/h, a nova avenida será dotada de vários radares.

Luiz Carlos da Cruz

Foto: Aílton Santos

Legenda:

Perímetro urbano da BR-277 pode virar uma ampla avenida

Box

A rodovia

A BR-277 é uma das mais importantes rodovias do País e corta o Paraná de oeste a leste, ligando Foz do Iguaçu a Paranaguá. Em Cascavel ela recebe o fluxo de outras três rodovias - BR-369, BR-467 e BR-163 - no entroncamento do Trevo Cataratas. Esse é o terceiro maior trevo do Brasil em número de rodovias e veículos, contudo, um dos maiores gargalos de Cascavel e necessita de mudanças. Urgente!

Três projetos para alterar o trevo já foram feitos, mas não há recursos para isso. Seriam necessários pelo menos R$ 150 milhões em investimentos.

O prefeito Leonaldo Paranhos defende que o projeto do trevo seja incluído no contrato de concessão do pedágio, na nova licitação já que os atuais contratos vencem em 2021.