Um show de cultura hispano-americana

(Foto: Eliane Cargnelutti Torres)

Alunos do Centro Experimental Brasil Paraguai e Universidade Nacional de Assunção, com apoio da Embaixada Brasileira, estarão em Toledo neste sábado (4) para a 16ª Mostra Cultural Hispano-Americana. A apresentação começa às 19h30 no Teatro Municipal de Toledo.

O evento é uma iniciativa da Ethosfera Centro Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e a Associação Toledana de GR (Ginástica Rítmica).

Esta é a 16ª edição da mostra, que todos os anos é aguardada com grande expectativa pelo público e por quem participa.

O grupo que se apresenta é formado por estudantes do ensino médio coordenados por professores de dança da universidade. Este ano o foco está voltado para os ritmos hispânicos. Serão apresentadas músicas e danças da Argentina, da Colômbia, do Paraguai e também do Brasil, numa homenagem dos participantes à cultura brasileira.

O trabalho promove a integração de culturas entre os países, aproximando-os pelas suas raízes culturais. Além disso, o evento permite a participação da comunidade na manutenção do projeto de GR, que tem revelado grandes talentos na modalidade e contribuído para a divulgação do Município no Paraná, no Brasil e no mundo pela graça e pelo talento das ginastas.

O espetáculo terá a participação especial da equipe de rendimento da Sadia e integrantes do Núcleo Acadêmico de Danças. Em seguida serão apresentados os demais números.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos com as atletas da equipe de rendimento da Sadia na Ethosfera Centro Cultural e na bilheteria do Teatro Municipal, a partir das 16h do sábado. O valor do ingresso é R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e tem o ingresso solidário de R$ 15 com mais 1kg de alimento. Reservas podem ser feitas pelo telefone (45) 3277-1888.

A renda da mostra será destinada à Associação Toledana de GR para manutenção das atividades, incluindo apoio à equipe de rendimento da Sadia e ao projeto social, que prevê a iniciação na modalidade de ginástica rítmica.

A entidade mantém o projeto por meio de uma parceria com a Prefeitura de Toledo, o Sesi, a Sanepar, a Itaipu Binacional e empresas conveniadas.