Um desafio e tanto no Sub-19

Os números falam por si e eles comprovam que este ano há apenas uma equipe mais eficiente que o Futebol Clube Cascavel no Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19. Com 13 vitórias e dois empates em 15 jogos, a Serpente Aurinegra só tem campanha inferior à “surreal” do Londrina, que venceu os 15 jogos disputados até aqui.

Hoje, entretanto, o time cascavelense terá um desafio contra a equipe que o fez ser o segundo melhor há um ano: o Paraná Clube, que em 2017 comemorou o título na final disputada com o FC Cascavel.

Os finalistas do ano passado reeditam a decisão às 15h desta quinta-feira, no Estádio Erton Coelho Queiroz, em Curitiba, pela 2ª rodada do Grupo D da segunda fase do Estadual Sub-19.

Será o maior teste na temporada para o time cascavelense, que vem de goleada por 7 a 1 sobre o Foz do Iguaçu, enquanto a equipe paranista tenta a primeira vitória no Grupo D, depois de estrear com derrota por 1 a 0 para o Maringá FC, como visitante.