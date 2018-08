Um bairro à espera de investimentos

A dona de casa Jancis Caroline Antunes brinca com o filho Jorge, de apenas um ano e sete meses, nos aparelhos da ATI (Academia da Terceira Idade) na Rua Estrada da Pedreira, Bairro 14 de Novembro, em Cascavel. Ela mora há quatro anos no local e diz estar satisfeita com a região que escolheu para viver.

Jancis tem apenas uma sugestão e que depende, em grande parte, da iniciativa privada: “Gostaria que tivesse uma farmácia e um supermercado maiores aqui no bairro e que atendessem em horários estendidos”, diz.

A moradora conta que muitas vezes precisou ir até os Bairros Pioneiros Catarinenses e Neva para encontrar alguns produtos ou até mesmo medicamentos. O que dificulta também, segundo ela, é o horário de atendimento, que se encerra mais cedo do que em outras regiões da cidade.

A aposentada Olivia Antunes também cita uma situação que tem gerado transtornos à comunidade: “Os horários de ônibus [público] devem ser revistos, principalmente a linha que vai para o Guarujá”, sugere.

A reclamação é porque falta transporte em determinados períodos do dia. “Se a gente não pegar o ônibus nos horários de pico, das 7h às 8h, no meio-dia e das 17h às 18h30, é muito difícil conseguir outro ônibus”, explica.

Quando isso acontece, o jeito, segundo a aposentada, é apelar para a boa e velha caminhada.

Arena multiuso: mais esporte e lazer

Quem anda pelas ruas do Bairro 14 de Novembro, na região sul de Cascavel, depara-se com uma cena considerada incomum nos dias de hoje, especialmente na era de smartphones, tablets e tantos outros aparelhos eletrônicos: crianças e adolescentes jogando bola na rua, brincando com animais de estimação e outras apenas sentadas nas calçadas batendo papo.

E esse público, que hoje cria alternativas para se divertir e passar o tempo de forma agradável, terá em breve um espaço amplo para a prática de atividades físicas, esportes e lazer. É que, segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro 14 de Novembro, Daniel de Matos, o projeto da arena multiuso na antiga sede do salão comunitário vai sair do papel: “Nós decidimos, há quase um mês, mudar o salão para outro imóvel e dar espaço para essa arena”, diz o presidente, que lembra: “A decisão foi tomada em audiência pública, com aval dos participantes”.

O investimento é de R$ 480 mil e é uma parceria firmada em junho deste ano entre a Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná com a Prefeitura de Cascavel e representa, conforme Matos, mais qualidade de vida e interação aos moradores.

No local haverá pista de skate, quadras de vôlei e basquete, pista de caminhada, banheiros e vestiário. “Será um lugar onde os moradores poderão se encontrar, praticar exercícios, tomar um chimarrão, enfim, vai mudar bastante a realidade do bairro”, garante, esperançoso.

Ainda não há data para a inauguração da arena, mas a expectativa de Matos é de que até o fim deste ano o local já esteja funcionando.

Saúde: “Precisamos de especialistas”

A área da saúde recebeu há poucos meses importante reforço: recursos do Ministério da Saúde via emenda parlamentar do deputado federal Alfredo Kaefer para a construção de uma nova Unidade Saúde da Família.

Contudo, o presidente da Associação de Moradores, Daniel Matos, pede ao Município a contratação de mais médicos, principalmente ginecologista e pediatra. “Precisamos de especialistas, pois nosso posto atende os moradores do 14 de Novembro, parte da população do Jardim Quebec e todo o Loteamento Montreal. Muitas vezes, quando é necessário um especialista, o jeito é ir ao Cisop [Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná] ou apelar para o particular”, reforça.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade atende dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde no que diz respeito à Política Nacional de Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família, com duas equipes multiprofissionais, compostas por médicos generalistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar de saúde bucal. “As USFs não contam com atendimento de especialistas e sim de médicos generalistas, que podem atender todas as faixas etárias e que encaminham para especialidades, caso necessário”, informa a pasta.

PRÓXIMO BAIRRO

Atenção você que mora no Distrito de São Salvador. A nossa equipe de reportagem vai visitar a região durante esta semana para levantar as demandas e as curiosidades do distrito. Quem quiser participar pode entrar em contato pelo telefone (45) 3321-1000 e enviar mensagem para o whatsapp (45) 99975-1047.