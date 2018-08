Começa hoje e segue até amanhã (1º) em Puerto Iguazú - Argentina a quarta edição da Feira ODA al Vino, maior evento de vinho das três fronteiras, reunindo 85 vinícolas, trazendo mais 600 rótulos de vinhos, entre tintos, brancos e espumantes. É aguardado um público de três il pessoas durantes os dois dias, na maioria brasileiros vindos de todas as regiões do país. Os ingressos ainda podem ser adquiridos através do número Whatsapp (45) 99980-7948.