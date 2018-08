Última semana de inscrições para cursos técnicos

(Foto: Divulgação )

Cursos técnicos são opção atraente para quem busca oportunidade profissional, com boa remuneração. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/2016) mostram que o salário de técnicos supera, muitas vezes, o de profissionais de nível superior. O Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, está com 5900 vagas abertas, para 29 cursos técnicos presenciais. Matrículas podem ser feitas até o dia 06 de agosto e o edital com todas as informações está disponível em www.sistemafiep.org.br/cursos-tecnicos.

Para o segundo semestre, os cursos estão disponíveis em 38 unidades do Sistema Fiep no Paraná e entre as qualificações estão Técnico em Biocombustíveis, Desenvolvimento de Sistemas, Fabricação Mecânica e Energia Renovável. A Gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep, Vanessa Sorda Frason, destaca que os cursos são pensados para atender demandas específicas da indústria. “A metodologia de formação por competências, com o conceito de educação transformadora, desenvolve nos estudantes as capacidades de avaliar e trabalhar de forma colaborativa, propondo soluções inovadoras tão necessárias no setor industrial”, comenta.

O mercado de trabalho brasileiro se mostra favorável para profissionais técnicos. Mesmo com a redução do número de empregos nos últimos anos, 43% das empresas brasileiras relatam déficit no preenchimento de vagas. Segundo a pesquisa feita pela multinacional de seleção e recrutamento ManpowerGroup, a demanda mais difícil de ser suprida é a de técnicos de produção, operação e manutenção. Cargos administrativos, de operadores de produção e na área de construção civil também são carentes de profissionais capacitados.

Curitiba e região metropolitana

Em Curitiba serão ofertados cursos nas unidades do Boqueirão, CIC, Campus da Indústria e Portão. Na região metropolitana, em Araucária, São José dos Pinhais e Campo Largo. Entre as opções estão Biocombustíveis, Sistema de Energia Renovável, Suporte em Informática, Informática para Internet, Edificações, Segurança do Trabalho e Logística.

Oeste

Os cursos serão oferecidos nas cidades de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon. Entre as opções estão Eletrotécnica, Eletromecânica, Segurança do Trabalho e Logística.

Região Noroeste

Os cursos serão oferecidos nas cidades de Maringá, Cianorte, Campo Mourão, Umuarama e Paranavaí. Entre as opções estão Manutenção Automotiva, Biotecnologia, Programação de Jogos Digitais, Informática para Internet e Eletrotécnica, Eletromecânica e Logística.

Região Sudoeste

As cidades de Pato Branco, Palmas, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Ampere terão entre as opções Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Logística, Automação Industrial e Eletromecânica.

Região Norte

No Norte, serão oferecidos nas cidades de Apucarana, Arapongas, Londrina, Assaí e Santo Antônio da Platina. Entre as opções estão Eletrotécnica, Design de Móveis, Edificações, Eletromecânica, Redes de Computadores e Automação Industrial.

Campos Gerais

Nos Campos Gerais, serão oferecidos nas cidades de Irati, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Telêmaco Borba, Castro, Guarapuava e União da Vitória. Entre as opções estão Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Automotiva, Celulose e Papel, Mecânica, Administração e Eletrotécnica.

Todos os cursos estão disponíveis em www.sistemafiep.org.br/cursos-tecnicos.