Última parcela do Pesa para produtores rurais

Os produtores que aderiram ao Pesa (Programa Especial de Securitização Agrícola), de 1998 a 2000, estão tendo seus contratos finalizados a partir deste ano. Alguns agricultores têm sido surpreendidos com a antecipação da data de vencimento da última parcela e liquidação do contrato. O motivo da antecipação no vencimento dessa última parcela, em alguns casos, ocorre pela diferença de datas da formalização à adesão ao programa e à emissão dos CTN (Certificados do Tesouro Nacional), vinculados ao Pesa.

Alguns produtores, que pagaram rigorosamente as 19 primeiras parcelas em 1º de agosto de cada ano, foram surpreendidos com o vencimento da 20ª em 1º de julho, um mês antes. O resultado é o atraso e a perda do bônus de adimplência sobre a parcela paga no vencimento. Também pode haver uma diferença no cálculo do principal da dívida, que será quitada por meio do resgate pelo Tesouro Nacional.

Para saber a data de vencimento correta basta verificar no contrato a identificação dos títulos emitidos, as CTNs. O código do título indica seu vencimento, sendo que os dois primeiros dígitos são o ano e os dois últimos o mês. O vencimento será sempre no dia 1º deste mês.