Continuando a programação dos 35 anos de emancipação político administrativa de Tupãssi. Serão realizados três shows gratuitos no Palco de Eventos da Praça Central.

No dia 7 de setembro (feriado), a dupla Sertaneja Léo & Giba se apresenta. No sábado (8), Pedro Henrique e Fernando vão tirar a galera do chão com o melhor da música sertaneja e para fechar o evento com chave de ouro, os sertanejos João Bosco e Vinícius vão deixar os casais ainda mais apaixonados.