Tuiuti Games vem aí!

Evento considerado sucesso ano passado, o Tuiuti Games dará início à sua segunda edição nesta sexta-feira, às 19h, com uma solenidade oficial que contará com tudo o que manda o figurino de uma grande competição: desfile das equipes, condução da tocha, acendimento da pira e juramento dos atletas, além do Hino Nacional, que será entoado pela Orquestra de Câmara de Toledo.

Para as crianças, haverá apresentação do Circo Ártico, Black Trucks (doces e salgados), brinquedos infláveis e a presença do mascote do Tuiuti Esporte Clube, em Cascavel.

Para os competidores, as disputas terão início no sábado, a partir das 10h, com futebol, queimada e cabo de guerra. Outros atrativos do dia são Cosplay, Ônibus Biblioteca, 2º Encontro Pet, Exposição de Artes, Fotografia e escultura e Noite do Boteco, com Felipe Portes.

No domingo, haverá corrida de rua aos atletas inscritos nas categorias infantil e adulto, além de vôlei de areia, torneio de pênalti, tênis de mesa, futebol e master chef (adulto e kids). As atrações no domingo ainda envolvem brinquedos infláveis e Truck de Chimarrão.

Programação

A 2ª edição do Tuiuti Games segue até dia 25 (sábado), quando o Azulão completará 69 anos de fundação. Até lá, a programação esportiva, cultural e recreativa terá mobilizado perto de mil associados.

Durante a semana, todos os jogos serão no período da noite e encerrados com jantar com culinária típica de diversos países.

Na segunda-feira (20) haverá natação, desafio de esteira, canastra, futebol feminino e xadrez; na terça-feira desafio da barra e reflexão, natação, futebol, sinuca e jiu-jítsu; na quarta-feira haverá natação, futebol, desafio de bike e caxeta; na quinta-feira (23) natação, desafio de agachamento, campeonato de supino, futebol e truco; na sexta (24) as competições serão de natação, dominó, basquete, circuito cross e futebol; e no sábado (25) haverá disputa de tênis de campo e vôlei de areia, além de almoço e entrega de premiação às equipes vencedoras.

Para os fortes

Numa programação extra no calendário de eventos comemorativos aos 69 anos do Tuiuti, no domingo dia 26 haverá uma prova para os fortes: o triatlo, aberto à participação de toda a comunidade, além de passeio ciclístico, também em Cascavel.