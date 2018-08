Tubarão enfrenta o Guarani pela 19ª rodada do Brasileiro

Fernando Júnior e Paulinho Moccelin durante movimentação no CT (Foto: Site oficial )

Londrina - A partir das 19h15 a bola rola entre Londrina e Guarani pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2018. O jogo será no Estádio do Café às 19h15.

Para o jogo com os paulistas, o Tubarão não vai poder contar com o atacante Paulinho Moccelin, que acumulou três cartões amarelos e cumpre uma partida de suspensão.

Não houve novas entradas no Departamento Médico. Seguem em tratamento o volante Germano, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Além dele, o lateral-esquerdo Igor Miranda, submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo em março, continua em recuperação.

Outros dois atletas cumprem os trabalhos de transição, última etapa antes da volta à agenda normal de treinos. Um deles é o lateral-direito Matheuzinho, que passou por uma artroscopia no joelho direito em maio e já realiza exercícios no campo com os preparadores físicos. O outro é o volante Moisés, que sofreu recentemente com uma tendinite patelar.

Torcida

Para apoiar o alviceleste no último desafio do primeiro turno, os ingressos têm valor promocional. Com isso, todos terão o direito ao meio-ingresso, ficando em R$ 15 para acompanhar da arquibancada e R$ 25 do setor coberto. Crianças até dez anos não pagam para ver a partida do setor arquibancada, não sendo necessário retirar os ingressos antecipadamente. O responsável deverá apresentar um documento com foto na entrada do Estádio.

O Londrina está na 15ª posição na tabela e acumula 21 pontos. Entre as 18 partidas, o time venceu seis vezes, sofreu cinco derrotas e empatou sete vezes em campo.

O Guarani, com 26 pontos, chega à 9ª colocação. A equipe venceu oito jogos, empatou sete e perdeu em três.