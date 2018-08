TSE recebe registro de 13 candidaturas a presidente

Brasília - Encerrado o prazo para registro das candidaturas, os partidos políticos apresentaram 13 nomes para disputar o Palácio do Planalto, sem surpresas em relação às decisões das convenções nacionais.

Segundo dados disponíveis no Sistema de Divulgação de Candidaturas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o patrimônio declarado dos presidenciáveis chega a R$ 834 milhões.

Pelas relações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral, os candidatos têm patrimônio que varia de zero a R$ 425 milhões. O candidato com maior patrimônio é João Amoêdo (Novo), que construiu sua carreira do mercado financeiro. O candidato do Patri, Cabo Daciolo, conforme o portal do TSE, não apresentou declaração de bens.

Já Amoêdo declarou casas, apartamentos, carros, joias, quadros, objetos de arte, título de clube, aplicações, embarcação, salas comerciais e depósito em conta corrente.

Henrique Meirelles (MDB) declarou R$ 377,5 milhões, incluindo depósito em conta no exterior, cotas de capital, título de clube, aplicações, apartamento e carros. Engenheiro de formação, Meirelles construiu a carreira no mercado financeiro, tendo sido presidente do BankBoston.

O terceiro candidato com maior patrimônio é João Vicente Goulart (PPL), totalizando R$ 8,6 milhões declarados. A relação de bens apresentada ao TSE inclui cotas de capital e imóveis. Na sequência, vêm o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou patrimônio de R$ 8 milhões; e José Maria Eymael (DC), com R$ 6,1 milhões declarados.

Pelo calendário eleitoral, o TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar os pedidos de registro de candidaturas. Esse também é o prazo final para que os partidos substituam nomes nas chapas, exceto em caso de morte de candidato.

Candidatos que pediram registro e o respectivo patrimônio:

João Amoêdo (Novo) - R$ 425 milhões

Henrique Meirelles (MDB) - R$ 377,5 milhões

João Goulart Filho (PPL) - R$ 8,6 milhões

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - R$ 8 milhões

José Maria Eymael (DC) - R$ 6,1 milhões

Alvaro Dias (Pode) - R$ 2,9 milhões

Jair Bolsonaro (PSL) - R$ 2,3 milhões

Ciro Gomes (PDT) - R$ 1,7 milhão

Geraldo Alckmin (PSDB) - R$ 1,4 milhão

Marina Silva (Rede) - R$ 118,8 mil

Vera Lúcia (PSTU) - R$ 20 mil

Guilherme Boulos (PSOL) - R$ 15,4 mil

Cabo Daciolo (Patri) - não declarado

Candidatura de Lula é contestada

O candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), líder do Movimento Brasil Livre (MBL), entrou nessa quarta-feira (15) com uma ação no TSE para barrar o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado na Lava Jato. O relator do processo é o ministro Admar Gonzaga, que já cuida de outros processos relacionados à campanha do petista.

O pedido de impugnação do registro de candidatura de Lula foi feito logo depois de o PT oficializá-lo na Corte Eleitoral.

Também nessa quarta, o candidato a deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) entrou com ação no TSE para barrar o registro de candidatura do petista.

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) condenou o petista a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, situação que enquadra o ex-presidente da Lei da Ficha Limpa.

Presidência: disputa segue “embaralhada”

Curitiba - Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nessa quarta-feira (15) mostra o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) na liderança da corrida presidencial, com 23,9% das intenções de voto em um cenário sem o ex-presidente Lula (PT) na disputa. A outra vaga no segundo turno é disputada por Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) - empatados na margem de erro.

Já no cenário com Lula na disputa, o petista lidera com 30,8% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 22%.

A pesquisa foi realizada de 9 a 13 de agosto de 2018, com 2.002 eleitores de todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o nº BR-02891/2018 para o cargo de presidente.

