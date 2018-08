Troféu Moura Brito será dia 17 de outubro

Um povo que não conhece seu passado tem dificuldades para construir seu futuro. E a história do esporte a motor paranaense é capaz de inspirar muitas gerações e transmitir o gosto especial pela velocidade. Em outubro será realizada a 13ª edição do Troféu Moura Brito, premiação que está marcada para 17 de outubro.

O evento já é uma tradição e há mais de uma década reúne grandes nomes como Dado Andrade, Pedro Mufatto, Jauvensl Oms (Peteco), Eloy Biess (Helisul) e Milton Sperafico, que já foram premiados com troféu que reconhece os grandes pilotos, preparadores e incentivadores do automobilismo de Paraná. Ao longo de suas 13 edições, pelo menos 39 grandes nomes do esporte foram agraciados com o prêmio.

A solenidade será no Graciosa Country Club e o evento é uma iniciativa do empresário Celso Pavia, responsável por reunir grandes personalidades do meio e preservar a história do Automobilismo do Paraná, além de arrecadar alimentos ao Instituto Vó Durvina que, somente em 2017, recebeu mais de 500 quilos em alimentos oriundos do evento de premiação.

Para 2018 a expectativa é uma grande festa que reunirá os maiores nomes do passado e do presente do Automobilismo do Paraná. Entre pilotos e empresários que já confirmaram presença no evento deste ano estão: Jauneval Oms Peteco (InstitutoVó Durvina/AIC), Caique Ferreira (Renault), Comandante Eloy Biesus (Helisul), Neto Oms (AIC/Raceland), Marcos Ramos (Grupo Le Lac ), Silvio Torres e Sanito Cruz (Link Monitoramento), Henrique Kugler e Luís Carlos Belache (Hipervisão), Ike Zorning (Star News), Edson Graczik, Ruslan Carta, Andrei Carta e Ruslan Filho, José Cordova, Ângelo Giombelli, Augusto Baldo Neto, Wagner, Fabio e José Ebrahim entre outros.

O 13º Troféu Moura Brito 2018 conta com o patrocínio de Autódromo Internacional de Curitiba, Helisul Taxi Aéreo, Renault do Brasil e Link Monitoramento e apoio do Grupo Le Lac, do Star News BMW, do Sincodiv-PR (Sindicato dos Distribuidores de Automóveis), da Raceland (kartódromo) Bana Pneus, da Hipervisão e da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A exemplo de todos os anos, os convidados da premiação vão levar cinco quilos de alimentos não perecíveis que serão doados ao Instituto Vó Durvina.

O Troféu Moura Brito teve início no ano de 2005 e a cada evento realizado novas histórias são lembradas e contadas por seus protagonistas.

Reconhecimento justo a heróis do passado e do presente que, juntos, escreveram a história do automobilismo do Paraná.