Troca de experiências: Voluntária compartilha histórias vividas em Moçambique

Nesta semana, os alunos do 1ºA ano do Fundamental I puderam conhecer a “Tia Jo”, apelido carinhoso dado por eles. Jovelina é voluntária e morou por alguns anos no Continente Africano, especialmente em Moçambique, onde desenvolveu projetos sociais de educação em diversas comunidades carentes do país.

Ela contou um pouco sobre a cultura, os costumes, as vivências e respondeu inúmeras perguntas às crianças.

A visita de Jovelina foi muito aguardada pela turma, que estudou sobre os países africanos e desenvolveu cartazes sobre o assunto.