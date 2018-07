Trio encerra Festival de Música

O acordeonista se apresenta na última noite ao som do jazz brasileiro (Foto: Divulgação)

Chega ao fim mais um Festival de Música de Cascavel. A 29ª edição foi uma das mais belas de todos os anos e, para fechar com chave de ouro, um grande espetáculo fará a alegria do público neste domingo. Apresentam-se nesta noite no palco do Teatro Municipal o acordeonista Marcelo Cigano e trio.

No encerramento do festival, o acordeonista Marcelo Cigano se apresenta com o pianista ganhador de dois Grammys Fábio Torres, músico paulista integrante do Trio Corrente que desfruta de sólida carreira dentro e fora do Brasil.

Os músicos são parceiros desde 2014 e trazem uma sonoridade jazzística brasileira, passeando por compositores como Hermeto Pascoal, Johnny Alf, Astor Piazzolla, Jacob do Bandolim, Ludovic Beier, Richard Galliano entre outros.

Para enriquecer o evento, os músicos contam com a presença do guitarrista Vinícius de Araújo, que também é professor das oficinas do festival.

O trio tem a seguinte composição: Marcelo Cigano (acordeom), Fábio torres (piano) e Vinícius de Araújo (guitarra/violão).

Marcelo Cigano

Nascido em uma família cigana, Marcelo começou a tocar aos oito anos de idade por influência do pai, também acordeonista. Com versatilidade e virtuosismo, Marcelo Cigano transita entre diversos gêneros musicais, desde samba, choro, forró, bossa nova, tango até jazz.

Lançou em 2014 seu primeiro disco, intitulado “Influência do Jazz”, com direção musical de Oliver Pellet e participações especiais de Hermeto Pascoal, Toninho Ferragutti, Lea Freire, Thiago Espírito Santo, entre outros.

Entre shows e gravações, Marcelo Cigano já tocou com Joel Nascimento, Isais Bueno, lsrael Bueno, Arismar do Espirito Santo, Guello, Oswaldinho do Acordeon, Nailor Proveta, François de Lima, Fábio Torres, Edu Ribeiro, Arthur Bonilla, Spok Frevo Orquestra, Robin Nolan, Paul Mehling, Jon Larsen, Tcha-Badjo.