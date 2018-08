Everton é um dos reforços decisivos para a Copa Sul-Americana (Foto: Site oficial )

O São Paulo contará com três reforços para seguir em busca do bicampeonato da Sul-Americana: o lateral-direito Bruno Peres e os meias-atacantes Everton e Rojas. O trio foi inscrito e está à disposição do técnico Diego Aguirre para o primeiro confronto das quartas de final com o Colón-ARG na noite desta quinta-feira (2), às 19h30, no Morumbi. A partida de volta entre os clubes está agendada para a quinta-feira (16), às 21h45, na Argentina.