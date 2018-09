Três paranaenses disputam a Stock Car hoje em Cascavel

O Autódromo Zilmar Beux recebe hoje a 8ª etapa da Stock Car, com rodada dupla. Serão as corridas de número 17 e 18 da história da categoria em Cascavel. A expectativa é de belas disputas nos 3.058 metros do circuito que tem em Marcos Gomes, com três vitórias, e Rubens Barrichello, com duas, como os maiores vencedores depois da revitalização do autódromo. No ano passado os vendedores foram Cacá Bueno e Vitor Genz.

Daniel Serra lidera o campeonato, mesmo não tendo pontuado na segunda prova da etapa de Campo Grande, há três semanas. Com 191 pontos, ele alimenta 43 pontos de vantagem para o vice-líder – e companheiro de equipe - Max Wilson.

Além da regularidade no top-5, Serra conta com outro aliado: o revezamento de bons desempenhos entre seus adversários. Max tem apenas um ponto de vantagem sobre Felipe Fraga (148 a 147), e Marcos Gomes, que chegara a Campo Grande como vice-líder, não teve um fim de semana positivo e caiu para a quarta posição, enquanto Rubens Barrichello (129) e Cacá Bueno (116) também vêm encaixando bons desempenhos e podem subir mais na tabela.

Três paranaenses estarão na prova. São eles: o pato-branquense Gabriel Casagrande e os curitibanos Ricardo Zonta e Júlio Campos. Zonta é o melhor colocado no campeonato, ocupando a 7ª colocação, com 95 pontos. Campos é o 8º, com 92, e Casagrande aparece em 13º, com 61 pontos.



Classificação da Stock Car/10 primeiros

Pos. Piloto Pontos

1º) Daniel Serra 191

2º) Max Wilson 148

3º) Felipe Fraga 147

4º) Marcos Gomes 135

5º) Rubens Barrichello 129

6º) Cacá Bueno 116

7º) Ricardo Zonta 95

8º) Júlio Campos 92

9º) Átila Abreu 92

10º) Lucas Di Grassi 68

13º) Gabriel Casagrande 61



Programação de hoje

08h - Abertura dos portões ao público

08h15 às 08h30 - Warm-up (Stock Car)

09h - Corrida 2 (Marcas)

10h às 11h - Visitação aos boxes

12h - Corrida 1 (Stock Car)

13h05 - Corrida 2 (Stock Car)