TRE divulga ordem; Cida tem o maior tempo de TV

Curitiba - Após duas reuniões entre representantes de partidos e da Justiça Eleitoral nesta semana para definição do plano de mídia para as campanhas paranaenses nas eleições deste ano, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) confirmou a chapa da governadora Cida Borghetti (PP), do deputado estadual Ratinho Junior (PSD), do deputado federal João Arruda (MDB) e do ex-deputado Doutor Rosinha (PT) ao governo do Paraná, respectivamente, com os maiores tempos no programa eleitoral de televisão e rádio.

O horário eleitoral gratuito começa dia 31 de agosto (37 dias antes das eleições) e termina no dia 4 de outubro.

Na reunião dessa sexta-feira (24) também foi definida a ordem de veiculação dos programas dos candidatos e das chapas.

Pelo sorteio, Ratinho Jr. abre a ordem.

Horários

O espaço dedicado aos candidatos ao governo é de 9 minutos em cada programa eleitoral gratuito, veiculado segundas, quartas e sextas-feiras. O cálculo considera o número de deputados que cada partido da coligação tem na Câmara Federal, que representam 90% do tempo do programa. Os outros 10% são distribuídos igualitariamente.

No rádio, os programas serão exibidos das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na TV, das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

A propaganda para os candidatos a governador, senador e deputado estadual vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto a campanha para presidente da República e deputado federal será exibida às terças, quintas e sábados.

O sorteio para presidentes foi feito na quinta-feira pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, no caso deles, a estreia será dia 1º de setembro, aberto pela Marina Silva (Rede).

Confira a ordem de veiculação e o respectivo tempo de cada candidato:

Junior (PSD) 2 minutos e 3 segundos

Jorge Bernardi (REDE) 9 segundos

Ebara (PCO) 5 segundos

Marinho (PRTB) 9 segundos

Ivan Bernardo (PSTU) 5 segundos

Arruda (MDB) 1 minuto e 51 segundos

Borghetti (PP) 3 minutos e 2 segundos

Rosinha (PT) 1 minuto e 12 segundos

Piva (PSOL) 10 segundos

Buchi (PSL) 10 segundos