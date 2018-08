Transporte de peso

(Foto: Aílton Santos)

A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel fará hoje de manhã o embarque de 31 blindados de modelo Guarani no Terminal de Cargas da Ferroeste. A ação faz parte da Operação Atlântico 5, desenvolvida pela Brigada.

Os Guaranis seguem de Cascavel até Paranaguá e depois serão transportados pela rodovia até São Francisco do Sul, para o embarque do navio mercante fretado para a operação militar.

Para o transporte dos blindados, o Exército contratou a empresa Rumo Malha Sul, a única que possui vagões para esse tipo de transporte na Ferroeste. O custo é de R$ 258,9 mil para levar os Guaranis até Paranaguá.

A Operação Atlântico 5 tem cunho logístico e é uma iniciativa do Ministério da Defesa, desenvolvida em parceria com a Marinha do Brasil, que visa saber a viabilidade do transporte de blindados pelas ferrovias e levantar os dados de planejamento sobre transporte ferroviário. As técnicas, segundo o Exército, poderão ser empregadas no Paraná e em outras regiões do País.