Transformação e Inclusão: 16º ECCI está com as inscrições abertas

A 16ª edição do ECCI (Encontro Científico Cultural Interinstitucional) será entre os dias 22 e 26 de outubro no câmpus do Centro Universitário FAG. Com o tema "Transformação e Inclusão", o evento está com as inscrições abertas e a garantia da vaga para as diversas atividades deve ser feita pelo site www.fag.edu.br.

De acordo com a coordenadora da COOPEX (Coordenação de Pesquisa e Extensão), responsável pelo evento, Aline Gurgacz Ferreira Meneghel, o objetivo do evento é mostrar o conhecimento gerado no ambiente acadêmico de forma científica. "Por meio do ECCI, a FAG e a Dom Bosco incentivam a produção científica de alunos e docentes, além de trazer palestras de renome nacional".

PALESTRANTES:

LUIS RASQUILHA – Viagem ao Futuro (22/10)

CEO da Inova Consulting, da Inova Business School e da RWear. Professor convidado da FIA. Colunista da Rádio CBN. Autor e coautor de 18 livros técnicos sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação. Experiência internacional de consultoria na Europa, África, EUA e América do Sul, tendo trabalhado como consultor de 10 das 50 empresas mais inovadoras do mundo.

SHANTAL ABREU - Visão do Empreendedorismo e Marketing (23/10)

Com quase 400 mil seguidores no Instagram, Shantal Abreu é a musa que todos admiramos por ter algo a mais que uma boa rotina de treinos.

GIL GIARDELLI - Choque de Gerações a Geração dos Distraídos (24/10)

Web ativista, difusor de conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa e estudos do futuro. Por onde passa, difunde ideias inovadoras e inspira o empreendedorismo social no Brasil através de suas palestras, aulas e conteúdos compartilhados.

EUGÊNIO MUSSAK - Mudanças, Crises e Desafios: A Conciliação do Momento Presente e o Futuro Desejado (25/10)

Consultor em Desenvolvimento Humano e Organizacional e é referência em Educação Corporativa. Sua carreira ligada à educação teve início em 1971 e contabiliza cerca de 20 mil aulas dadas, e mais de mil palestras proferidas para empresas, universidades e congressos, no Brasil e exterior.

VIVIANE MOSÉ - Os Desafios da Educação na Sociedade de Consumo (26/10)

Poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista e especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escreveu e apresentou, em 2005 e 2006, o quadro Ser ou não Ser, no Fantástico, onde trazia temas de filosofia para uma linguagem cotidiana.