Tradição culinária: domingo tem boi no rolete

O prato principal da festa é servido desde 1978 (Foto: Divulgação )

A tradição de uma culinária que dá água na boca agita a região oeste do Paraná neste domingo. É a 39ª Festa Nacional do Boi no Rolete, uma das principais atrações da ExpoRondon e da Expomar (Feira da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e Máquinas Agrícolas). A festa integra a programação do aniversário de 58 anos de emancipação político-administrativa de Marechal Cândido Rondon.

De acordo com os organizadores, são esperadas 25 mil pessoas para saborear o almoço de domingo, quando serão assados 48 bois inteiros.

A Festa Nacional do Boi Assado no Rolete foi instituída oficialmente em 27 de novembro de 1978 em Marechal Cândido Rondon. A festa gastronômica faz parte da comemoração do aniversario da cidade.

O evento é realizado no mês de julho há 39 anos. São conferidos prêmios para as equipes que se destacam na decoração e no aspecto culinário do prato típico. E foi essa competição que conferiu à tradição a qualidade e o respeito nacional, pois a cada ano elas se superam, oferecendo opções cada vez mais saborosas. As equipes são formadas por empresas, associações, clubes e comunidades que participam do concurso.

Preparo

Um boi pesa cerca de 300 quilos e leva aproximadamente 12 horas para ser preparado. O boi é colocado em um forno especial chamado de cúpula com uma tampa para manter a temperatura de 200ºC.

Em vez de girar no rolete, o boi permanece imóvel durante o período do preparo do churrasco sem tostar demais as partes isoladas.

O primeiro-passo é a limpeza e a higiene durante todo o processo com o animal. Depois de passar por rigorosa inspeção, em seguida é temperado com produtos naturais, à base de sal, alho e outros condimentos e temperos. O forno especial é preparado e o boi é colocado. A estrutura e a colocação do animal são bem planejados para suportar o peso.

Por último, é colocada uma tampa sobre a churrasqueira, formando um forno fechado e bem aquecido, conhecido como cúpula. O tempo de cozimento do boi é de aproximadamente 12 horas, na temperatura de 200ºC. Cada boi no rolete rende aproximadamente 300 deliciosas porções.

Praça de alimentação

Ao lado da arena de rodeio, a praça de alimentação possui 15 empresas com os mais variados tipos de lanches e pratos: schawarma, yakisoba, pastel, cachorro-quente, crepe, churros, trufas, batata frita, pizzas, porções, espetinhos e doces.

As comidas típicas alemãs estão sendo servidas no restaurante alemão. Os pratos principais são einsbein, kässler, lombo à Marechal e vários acompanhamentos da culinária alemã. O público pode saborear também café colonial, o churrasco com saladas e acompanhamentos diversos no restaurante do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) e as guloseimas da praça de alimentação.

César Menotti e Fabiano agitam o público hoje

A terceira noite de shows será agitada hoje na Expo Rondon 2018 com a apresentação dos sertanejos César Menotti e Fabiano, a partir das 23h30 no Estádio Municipal de Marechal Cândido Rondon.

As apresentações de todas as noites são gratuitas com opção de doar alimentos não perecíveis. Este ano, os shows têm um espaço especial para quem preferir um lugar reservado, são os camarotes que podem ser adquiridos diretamente na Proem, localizada no terceiro piso da prefeitura.

A dupla

César Menotti & Fabiano começaram a ganhar espaço tocando em bares frequentados por universitários. Hoje a dupla coleciona recordes de público e de vendas.

O primeiro disco foi lançado em 2004. Um ano depois, assinaram contrato com a gravadora Universal Music e lançaram o projeto “Palavras de Amor”, que saiu em CD e DVD.

Em 2006, o sucesso da dupla continuou ascendente. Foram mais de 180 shows em diversos estados, vários programas de televisão e músicas entre as mais tocadas das rádios de todo o País.

Em 2009 a dupla recebeu o Grammy Latino na categoria melhor álbum de música romântica com o CD “Com você”. Do começo da carreira até hoje já venderam quase 1 milhão de cópias. A dupla fez uma turnê pelos EUA em 2008 e foram eleitos pelos brasileiros residentes no País como o melhor show sertanejo do ano.

Atualmente a dupla se lançou um CD de inéditas “Os Menotti no som”. O trabalho foi gravado, em São Paulo, e produzido por Dudu Borges, primeira vez que a dupla e o produtor trabalham juntos.



Rodeio

A programação do rodeio segue hoje a partir das 19h. A final do rodeio será neste domingo, às 21h.

Também será realizada a tradicional prova três tambores. A prova faz parte do rodeio e consiste em o cavalo e cavaleiro tentarem completar um padrão de trevo em torno de tambores (barris) predefinidos no menor tempo possível.

A prova será realizada em quatro etapas: hoje, às 9h30, terá abertura cronometrada dos três tambores. Às 18h será a vez da segunda passada da prova. No domingo, às 9h, terá a terceira etapa da prova e, às 20h30, a etapa final. O acesso é livre todos os dias.

Anjos de Resgate

Para fechar o evento com chave de ouro, amanhã o show será com a banda católica que está há 18 anos na estrada, Anjos de Resgate. A banda se apresenta a partir das 18h30 na arena de rodeios.

Com dez CDs e três DVDs lançados, a banda Anjos de Resgate já vendeu mais de 1 milhão de cópias e conquistou sete discos de ouro, dois discos de platina e um disco de platina duplo. A banda ainda lançou dois DVDs de ouro e é a primeira banda católica a receber a premiação de DVD de ouro na história.