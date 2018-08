Trabalho infantil é tema de seminário no dia 30

Assis Chateaubriand - A Secretaria de Assistência Social e da Mulher de Assis Chateaubriand realiza na próxima quinta-feira (30) o 2º Seminário Intermunicipal de Prevenção ao Trabalho Infantil no auditório do Paço Municipal, das 8h às 12h.

Para o evento, estão sendo convidados integrantes da rede de proteção dos municípios de Jesuítas, Iracema do Oeste, Brasilândia do Sul, Tupãssi, Nova Aurora, Cafelândia, Formosa do Oeste, Palotina, Maripá, Terra Roxa, Guaíra e Alto Piquiri, além de Assis Chateaubriand.

O seminário contará com dois instrutores, sendo o promotor de Justiça Luciano Machado, de Cascavel, que abordará o tema “Trabalho de Adolescentes: do Direito à Proteção”, e o auditor do Ministério do Trabalho, Luiz Andrade, que abordará o tema “Legislação e Prática do Trabalho de Aprendizagem para Adolescentes”.

“O encontro tem o objetivo de discutir o tema de maneira amplificada, realizando capacitação dos membros da chamada Rede de Proteção, para que juntos possamos prevenir e combater essa forma de violência, no intuito de assegurar um desenvolvimento físico e emocional saudável às nossas crianças e adolescentes”, destaca Franciane Martins Micheletto, secretária de Assistência Social.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (44) 3528-2889 e/ou (44) 3528-7812.