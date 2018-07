Trabalhador que caiu de construção tem morte cerebral decretada

(Foto: Fábio Donegá )

O trabalhador Valmir Vicente Timóteo, de 50 anos que sofreu uma queda de altura na manhã desta quarta-feira (25), teve sua morte cerebral confirmada no fim da tarde. O acidente aconteceu no Jardim Montreal nas obras de contrução de um prédio. Valmir estava trabalhando quando caiu de uma altura aproximada de oito metros e foi encaminhado ao hospital em estado grave. Durante esta tarde ele teve morte cerebral decretada.

O boletim inicial indicou a morte do homem, mas a informação foi corrigida no sistena do hospital e indicou que Valmir está com morte cerebral. A notícia completa atualizada você confere nas páginas imoressas do jornal Hoje News de quinta-feira.

Confira o vídeo feito por nossa equipe no momento em que o Siate prestava os primeiros socorros à vítima: