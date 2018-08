Invicto em casa na Série C do Campeonato Brasileiro, o Operário Ferroviário fez a festa da torcida ao vencer o Santa Cruz por 3 a 0, na tarde de sábado, para se garantir na Série B do Campeonato Brasileiro 2019. De quebra, garantiu vaga para a semifinal da C, ao reverter o placar do jogo de ida das quartas de final – havia sido derrotado por 1 a 0 em Pernambuco. Agora o Fantasma vai enfrentar o Bragantino em dois jogos em busca da vaga na decisão.