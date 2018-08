Toledo sedia Encontro dos Nutricionistas do oeste

Toledo - No dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista - profissional essencial para uma vida plena por meio de hábitos alimentares saudáveis. Em Toledo, a data será celebrada com o 10º Encontro de Nutricionistas do Oeste do Paraná (Anuop), que vai reunir mais de 200 nutricionistas, entre profissionais e alunos.

A presidente da Anuop (Associação dos Nutricionistas do Oeste do Paraná), Jaciara Reis, afirma que o encontro promete ser uma fonte de conhecimento e qualificação profissional. “Mais que um dia de confraternização, o encontro é um momento para debater assuntos importantes no ramo da nutrição, além de proporcionar aos participantes uma troca de conhecimento e experiências”, comenta.

O evento será das 8h às 17h no Madaly Eventos. A abertura conta com café da manhã e apresentação cultural. Logo depois, a professora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e mestre em Exercício Físico, Adrielli Botton, vai ministrar a primeira palestra, com o tema “Suplementação no Esporte”. Já a segunda palestra será sobre “Nutrição Enteral na Oncologia”, que será ministrada pela nutricionista especialista em Oncologia e Cancerologia, Catherine Zago de Carvalho.

Para encerrar o Encontro dos Nutricionistas do Oeste do Paraná, o mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP) e professor Eduardo Szpark vai falar como a nutrição pode auxiliar na inclusão de crianças com necessidades especiais.

Os interessados em participar do evento ou se associarem a Anuop podem se inscrever no site da associação. Para o encontro, os valores de investimento são R$ 70 para os profissionais associados e R$ 110 para os não associados. Já para os estudantes o investimento é de R$ 30 para sócios e R$ 60 para não sócios.