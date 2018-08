Toledo respira dança até domingo

(Foto: Michael Juliano_)

Toledo no oeste do Paraná está sendo palco da 4ª edição do Toledo em Dança. O evento teve início na terça-feira e segue até domingo no palco do Teatro Municipal.

Domingo o evento deve reunir mais de 500 pessoas entre bailarinos solo, grupos e companhias apresentando diversos estilos de danças. Estão previstas apresentações de danças urbanas, dança do ventre, balé clássico, dança contemporânea, danças étnicas, jazz dance e estilo livre.

Os grupos participam em duas categorias: Juvenil, de 12 a 17 anos e Sênior, acima de 17 anos. As apresentações serão solo, duos, trios, e conjuntos de no mínimo quatro integrantes.

A Secretária de Cultura, Magda Ritter, afirma que o município está sempre em busca de alavancar o fomento a cultura de Toledo e região. “Para essa edição temos o objetivo de desenvolver e destacar os aspectos artísticos de cada bailarino que passará pelo palco do teatro e das mostras itinerantes. Podemos dizer que em cada parte do município terá um pedacinho de cultura”, informou Magda.

As apresentações

Os seis dias de evento totalizam 109 apresentações nas mostras competitivas Sênior e Juvenil em mais 21 nas mostras itinerantes. Estão sendo ministradas oito oficinas envolvendo Jazz, Dança do Ventre, Danças Contemporâneas e Ballet Clássico, nos níveis iniciante, intermediário e avançado.

Premiação

O grupo vencedor do festival receberá um prêmio de R$ 1.500,00. O solista vencedor será eleito o melhor dançarino do evento e receberá R$ 1.000,00. Todos os primeiros colocados ganharão medalha e um certificado de honra ao mérito e estarão convidados a realizar uma apresentação durante o Toledo em Dança de 2019. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com certificados e medalhas.

Cronograma