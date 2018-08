Toledo recebe o campeonato Paranaense de Vôlei Sub-19

Toledo – A cidade de Toledo receberá neste fim de semana as disputas da segunda etapa da Série B do Campeonato Paranaense de Vôlei Sub-19. E, atuando em casa, no Ginásio Hugo Zeni, os donos da casa querem fazer valer a força de sua torcida.

Além de jogar em seu reduto, os representantes locais também ocupam posições privilegiadas na tabela de classificação, fator que lhes garantem vantagem para tentar as vagas nas semifinais e finais que também ocorrerão neste fim semana.

O time masculino do técnico André Van de Sand, com 100% de aproveitamento na primeira etapa, lidera a classificação com 9 pontos, um de vantagem sobre Medianeira. Ibiporã e Nova Esperança com 6, Foz do Iguaçu com 4, Palmas com 3 e Umuarama, ainda sem pontuar, completam a classificação.

Nesta etapa, a equipe tenta confirmar a classificação com dois jogos marcados para amanhã, diante Medianeira (às 12h30) e Foz do Iguaçu (19h30), e um para o sábado, contra Ibiporã (14h).

Feminino

No naipe feminino, o time de Marcos Assunção terminou a primeira etapa na vice-liderança com 8 pontos, a apenas 2 do Círculo Militar. São José dos Pinhais ocupa a terceira posição com 6 pontos, enquanto AABB/Cascavel e Medianeira dividem a quarta colocação com 4 pontos. Caramuru Vôlei (3) e Arec/Curitiba (1) completam a classificação. Nesta etapa, a equipe feminina de Toledo fará confrontos contra Medianeira, às 15h30 desta sexta-feira, e Arec/Curitiba (10h) e São José dos Pinhais (20h), no sábado.