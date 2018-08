Toledo-Marechal acaba de receber verba liberada há seis meses

Duplicação entre Toledo e Marechal Rondon acaba de receber aporte de R$ 38,7 milhões, diz Dnit (Foto: Aílton Santos)

Marechal Rondon - No percurso de 38,9 quilômetros em duplicação entre Toledo e Marechal Rondon a obra não indica paralisações, ao menos não por enquanto. Segundo a Superintendência do Dnit no Paraná, dos R$ 49,5 milhões liberados no início do ano para retomar as obras que já estavam paradas, cerca de R$ 38,7 milhões foram empenhados somente há poucos dias.

Ali, o Dnit estima que cerca de 30% dos trabalhos estão prontos e que o recurso liberado agora permitirá que o trecho feche o ano com 40% concluído.

De acordo com o coordenador de Engenharia da Superintendência do Dnit no Paraná, Max Alberto Cancian, as obras estão concentradas nos viadutos e em duplicação de vias. A expectativa do órgão é para que pelo menos um trecho, de 18 a 20 quilômetros, no sentido Toledo/Marechal até as proximidades de Vila Ipiranga, seja liberado para tráfego em dezembro deste ano ou janeiro de 2019, conforme as condições do tempo permitirem.

Entre os passos dados nesse trecho está a audiência pública que discutiu a desapropriação de área com os proprietários de 82 lotes atingidos em um terço do percurso. As audiências de conciliação ocorrem de 13 a 17 de agosto na Justiça Federal em Toledo e deverão custar R$ 7 milhões. Essas verbas já estariam empenhadas em nome do Dnit. Esse processo promete estar concluído em 90 dias. Outras duas audiências serão realizadas para debater a desapropriação nos dois terços seguintes.

Apesar das obras em andamento entre Toledo e Marechal Rondon, todo o percurso foi licitado em R$ 306,5 milhões, mas ali a extensão que já deveria ter sido concluída neste ano ainda depende de cerca de R$ 200 milhões para chegar ao fim, o percurso também está rodeado pela incerteza orçamentária.