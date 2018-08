Toledo espera receber 6 mil atletas para os Jojups

Toledo - Falta pouco para Toledo receber a elite do esporte paranaense. O Município será sede da 31ª edição dos Jojups, os Jogos da Juventude do Paraná, que ocorre de 7 a 15 de setembro. A competição reúne 6 mil pessoas entre atletas, técnicos, dirigentes e demais membros da organização. De Toledo, 300 atletas vão competir.

Serão mais de 80 municípios competindo em 18 modalidades. Praticamente todas as estruturas esportivas de Toledo receberão alguma das competições. Esta será a segunda vez que o Município sedia os Jogos. A primeira foi em 2005.

Atualmente, Toledo possui mais de 30 modalidades assistidas pela Secretaria de Esportes e Lazer, com professores do Município trabalhando desde a iniciação esportiva até o rendimento. Com este trabalho, Toledo tem alcançado bons resultados em várias modalidades. Em 2017, a delegação toledana terminou os Jogos da Juventude em quinto lugar na classificação geral.

A cerimônia de abertura dos Jogos da Juventude do Paraná será no dia 7 de setembro, no Ginásio de Esportes Alcides Pan, às 19h. A solenidade contará com o desfile das delegações e a presença de autoridades do esporte paranaense e do Município. Durante a cerimônia também serão apresentadas algumas atrações culturais.

Organização

As praças esportivas, as escolas municipais e os colégios estaduais, que servirão de alojamento aos participantes, passam pelos últimos ajustes. Os locais de competição estarão aptos aos Jogos já nos próximos dias.