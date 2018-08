Toledo abre inscrições para projetos do Circo da Alegria

A novidade deste ano é a descentralização de alguns espetáculos (Foto: Eliane C. Torres)

De 24 a 29 de setembro Toledo será palco da 12ª Mostra de Circo Social e 5º Festival Nacional de Circo de Toledo. As inscrições para participar dos eventos já estão abertas e seguem até o dia 15 de agosto.

A mostra será durante o dia e o festival será à noite. Os eventos serão no Teatro Municipal, no Picadeiro do Circo da Alegria, no Parque Ecológico Diva Paim Barth e em outros espaços públicos no Município. Para as apresentações no Teatro Municipal, na Casa da Cultura e no Circo da Alegria serão distribuídos ingressos gratuitos.

“A exemplo dos anos anteriores, a mostra e o Festival de Circo deste ano terão uma vasta programação com atrações voltadas para grupos de circos, escolas municipais e o público em geral. Uma novidade é a descentralização de alguns espetáculos que serão apresentados em escolas localizadas nos distritos do Município como forma de facilitar o acesso à cultura do circo para as crianças e toda a comunidade”, explica o coordenador-geral do Circo da Alegria, Dado Guerra.

Como participar

As escolas interessadas em participar podem entrar em contato com o Circo da Alegria pelo telefone (45) 3055-8757, na Escola Anita Garibaldi (45) 3277-2182 e ainda com o coordenador do Circo da Alegria, Dado Guerra, (45) 99974-3019.

Serão oferecidas oficinas para professores de escolas municipais, alunos de circo e profissionais, palestras, teatros e noite de luz e fogo no Parque Ecológico Diva Paim Barth. O evento é realizado pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, pelo Circo da Alegria, pela Escola Municipal Anita Garibaldi e pelo Circo Ático.