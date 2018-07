Toledanos fazem final e avançam aos Jogos Escolares da Juventude

Mateus Couto, à direita, antes da disputa da final contra Jean Claudio Amaral (Foto: Thiago Chas/Jeps)

Toledo - Todas as práticas esportivas, independentemente da modalidade, possibilitam uma série de oportunidades e experiências que, talvez em quaisquer outras circunstâncias, não seriam possíveis. É assim há anos, é assim em diferentes competições. Não seria diferente na fase final do 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, na categoria B (12 a 14 anos). Com o título e a medalha de 1º e 2º lugar do badminton vieram para Mateus Couto e Natasha da Cunha, a oportunidade de conhecer a praia e viajar de avião pela primeira vez.

Mateus Couto, aluno do Colégio Estadual Esperança Covatti, de Toledo, foi campeão da Simples Masculina nesta edição dos Jeps, no fim de semana, em Apucarana. A partida decisiva foi contra o também toledano Jean Claudio Amaral, do Colégio Estadual Dario Vellozo. Ambos representarão o Paraná na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, evento organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro que será em novembro na cidade de Natal (RN).

Os dois amigos chegaram a decidir o campeonato estadual de badminton, mas na ocasião quem se deu melhor foi Jean. Por conta do resultado, Mateus intensificou seus treinos, pois sabia que poderia, em algum momento dos Jeps, enfrentar seu conterrâneo e amigo que o badminton lhe deu há mais de três anos.

Mateus pratica o esporte há quatro anos e, desde sempre, sonhou em conquistar este título. “Eu participo de uma ação social, onde meu primo treinava badminton, e ele me incentivou a treinar também. Eu via ele jogando e tinha vontade de ser igual a ele, de jogar e jogar bem e ser um campeão escolar, como fui agora. E eu me sinto muito feliz por conseguir isso”, conta o campeão.

Feminino

Também futura representante do Paraná nos Jogos Escolares da Juventude, Natasha da Cunha, aluna do Colégio Estadual Dr. João Cândido Ferreira, de Toledo, disputou a final contra Ana Julia Ywata, do Colégio Estadual Francisco Zardo, de Curitiba, uma das melhores atletas do estado em sua categoria. A curitibana levou a melhor e ficou com a medalha de ouro, entretanto, o vice-campeonato não deixou Natasha desanimada. Com apenas 12 anos, em sua primeira participação nos Jeps, ela vai fazer dupla com Ana Julia na principal competição escolar do país.