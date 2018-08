TJ-PR abre concurso para titular de cartórios

Curitiba - Está aberto mais um concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo que nesse edital as oportunidades são para a outorga das Delegações Notariais e Registrais, tanto de provimentos (ingresso), quanto de remoção (troca de cartório). De acordo com o edital de abertura (acesse aqui), são 460 vagas imediatas, sendo 315 vagas para provimento e 145 para remoção.

Para concorrer a uma das vagas é preciso ter graduação em Direito ou ter exercido a função notarial ou de registro por dez anos completos até a data da inscrição. É preciso, ainda, para a vaga de remoção, que o candidato exerça a atividade notarial ou de registro no estado do Paraná por mais de dois anos, além de outros requisitos listados no edital de abertura.

As inscrições (provimento ou remoção) serão recebidas entre os dias 18/09 e 18/10/2018 no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, com taxa de participação no valor de R$ 240. Poderá ser concedida isenção do pagamento ao candidato que comprove não poder arcar com tal ônus, mediante inscrição junto ao CadÚnico ou para candidatos que prestaram serviço eleitoral em conformidade com a Lei 19.196 de 26 de outubro de 2017.

Lista de Vagas

As delegações das vagas são para as comarcas dos municípios de Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Andirá, Antonina, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Araucária, Assaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Bandeirantes, Barbosa, Barracão, Bela Vista do Paraíso, Bocaiúva do Sul, Cambará, Campina da Lagoa, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Carlópolis, Castro, Catanduvas, Centenário do Sul, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Clevelândia, Colorado, Congonhinhas, Corbélia, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Dois Vizinhos, Engenheiro Beltrão, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Ferraz, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Goioerê, Grandes Rios, Guaíra, Guaraniaçu, Guarapuava, Ibaiti, Ibiporã, Icaraíma, Imbituva, Ipiranga, Iporã, Irati, Iretama, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Joaquim Távora, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Marilândia do Sul, Maringá, Matelândia, Matinhos, Medianeira, Morretes, Nova Aurora, Nova Esperança, Nova Fátima, Nova Londrina, Ortigueira, Palmas, Palmeira, Palmital, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Peabiru, Pérola, Pinhais, Pinhão, Piraí do Sul, Piraquara, Pitanga, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Primeiro de Maio, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rebouças, Reserva, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rio Branco do Sul, Rolândia, Salto do Lontra, Santa Fé, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São Jerônimo da Serra, São João, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Sarandi, Sengés, Sertanópolis, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Terra Rica, Terra Roxa, Toledo, Tomazina, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória, Uraí, Wenceslau Braz e Xambrê.