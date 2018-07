Título simbólico na Série B do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza voltou a ser líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Juventude por 3 a 0 em Caxias do Sul (RS), nesse fim de semana, pela 18ª rodada. Com isso, encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias e comemorou o título simbólico do primeiro turno com uma rodada de antecedência.

Comandado pelo técnico Rogério Ceni, o time cearense soma agora três pontos a mais que o vice-líder CSA, mas leva vantagem no número de vitórias: 10 a 8.

Com a liderança confirmada para a virada do turno, o Fortaleza agora espera fazer a festa diante de seu torcedor, na última rodada. Isso, entretanto, é o que o Coritiba quer evitar. O Coxa é o próximo adversário do Tricolor cearense, em partida marcada para sábado, às 16h30, na Arena Castelão.

Vindo de empate sem gols com a Ponte Preta, em casa, o Coritiba subiu duas posições na classificação e agora tem a mesma pontuação do terceiro colocado Figueirense e do quarto colocado Avaí, mas é o quinto pelos critérios de desempate.