Tite faz hoje a primeira convocação pós-Copa

Rio de Janeiro – Após a eliminação do Brasil diante Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018, a seleção brasileira inicia a partir desta sexta-feira um novo ciclo. Frustrado com a expectativa de levantar a taça do hexacampeonato, Tite tem o desafio de obter resultados que mantenham seu prestígio com torcida e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ao mesmo tempo promover renovação e reconstrução visando a próxima edição do Mundial, no Qatar.

Os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, nos EUA nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente, serão as primeiras indicações do caminho que o Brasil pós-Copa deve seguir.

A quatro anos do Mundial do Qatar, a seleção tem pela frente a Copa América, em território brasileiro em 2019 - o resultado no torneio por ser determinante para continuidade do trabalho.

Antes da convocação, que tem início a partir desta sexta, a comissão técnica promoveu uma rodada de observações no futebol brasileiro. Foram 13 partidas ao todo, na primeira semana de agosto. Com isso, alguns nomes vivem a expectativa de serem chamados, casos de Militão (ex-Paulo e atual Porto), Pedro (Fluminense), Lucas Paquetá (Flamengo), Rodrygo (Santos), Fábio (Cruzeiro) Bruno Henrique (Palmeiras), Rodrigo Dourado (Internacional) e Luan e Everton (Grêmio).