Tite comanda primeiro treino para os amistosos nos Estados Unidos

Rio de Janeiro – Com o grupo praticamente completo para o amistoso de sexta-feira (7) contra a seleção dos Estados Unidos, marcado para as 21h05 (de Brasília), no Estádio Metlife, em Nova Jersey, o técnico Tite comandou ontem o primeiro treino em solo estadunidense. Foi a primeira atividade da seleção brasileira depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo na Rússia.

Os primeiros jogadores a se apresentar ao treinador foram os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, que chegaram Westin Newport Hotel no início da tarde de domingo. No mesmo dia, outros oito jogadores engrossaram o elenco do Brasil: Richarlison, do Everton; Alisson, Firmino e Fabinho, os três do Liverpool; Douglas Costa e Alex Sandro, da Juventus; Casemiro, do Real Madrid; e Filipe Luís, do Atlético de Madri.

Ontem foi a vez do camisa 10 Neymar se apresentar à seleção, assim como a dupla de volantes Fred e Andreas Pereira, ambos do Manchester United, e também do “brasileiros” da lista: Lucas Paquetá e Hugo, dois jogadores do Flamengo; e Everton e Mateus Cardoso (sub-20 que auxiliará nos treinamentos), ambos do Grêmio.

Já o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, chegará à Nova Jersey nesta terça-feira, enquanto o zagueiro Felipe, do Porto, e o lateral-direito Éder Militão, convocado para o lugar do lesionado Fagner ainda é aguardado, ao contrário de Renato Augusto, que pediu para não se apresentar para os jogos contra Estados Unidos e El Salvador, alegando motivos particulares. Ele não será desconvocado. Depois dos Estados Unidos, o Brasil enfrentará El Salvador na terça-feira (11), em Washington.