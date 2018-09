Tite arma equipe com dez remanescentes do Mundial

Rio de Janeiro – O técnico Tite armou ontem o primeiro time titular da seleção brasileira pós-Copa do Mundo 2018, em atividade realizada em Nova Jersey (EUA), visando ao amistoso de amanhã contra a equipe dos Estados Unidos. A escalação contou com dez atletas que vestiram a amarelinha na Rússia dentre os onze titulares.

A “novidade” foi Fabinho. Completa, a escalação teve: Alisson; Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luis; Casemiro, Fred e Coutinho; Douglas Costa, Neymar e Firmino.

A formação concretiza para os amistosos no EUA uma alteração que Tite pretendia fazer ainda durante o Mundial da Rússia, com a entrada de Douglas na vaga de Willian. O atacante da Juventus, entretanto, acabou sofrendo uma lesão durante a competição, e acabou não assumindo a posisão.

Em Nova Jersey, Fagner poderia ser o décimo primeiro remanescente do Mundial dentre os titulares, mas acabou cortado por lesão. Entre Fabinho e Éder Militão, o técnico optou pela experiência do primeiro.

A atividade começou com aquecimento e cerca de 15 minutos de atividade física. Em seguida, Tite levou as duas equipes - titulares sem colete, reservas com colete - para um trabalho em campo reduzido. Neymar atuou aberto pela esquerda, recuando para buscar jogo e participando intensamente. Ao longo do coletivo, Tite testou Arthur entre os titulares, na vaga de Fred. O meio campista do Barcelona marcou o segundo gol dos titulares, depois de grande jogada de Neymar pela esquerda. Firmino havia marcado o primeiro.

Neymar marcou o terceiro, e Coutinho o quarto, enquanto Richarlison descontou para os reservas. A atividade terminou com o placar de 4 a 1 para o time titular.

Programação

A seleção do Brasil ainda treina nesta quinta-feira, no Metlife Stadium. O estádio será palco do confronto de amanhã contra os Estados Unidos, às 21h05, pelo horário de Brasília. Após a partida, a seleção seguirá para Washington, onde enfrentará a equipe de El Salvador no dia 11, às 21h30.