Thiago Klein e Odair dos Santos buscam o bi na Cascavel de Ouro

A vitória conquistada na edição de 2016 e a liderança sustentada no ano passado, até o momento em que uma quebra mecânica determinou o fim das chances do bicampeonato, trazem a Thiago Klein e Odair dos Santos uma boa perspectiva para a 32ª Cascavel de Ouro. Eles vão disputar a corrida de 18 de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, revezando a pilotagem do VW Gol número 1 da Paraguay Racing.

“A expectativa, mais uma vez, é de brigar pela nossa segunda cobrinha de ouro”, manifesta Santos, citando o detalhe do troféu dado aos vencedores - uma serpente confeccionada em ouro. “Não fosse a quebra de 2017 quando o Thiago estava na liderança teríamos uma grande chance de lutar até o fim por mais uma vitória. Sei que nós vamos lutar de igual para igual ali no grupo de 10 ou 12 duplas que vejo com uma chance grande de ganhar”, aponta.

Inscrições

Pilotos e equipes podem solicitar a ficha de inscrição da 32ª Cascavel de Ouro por e-mail, com mensagem para [email protected], ou pelo número celular (45) 99937-1052. A disputa é aberta a pilotos inscritos carros da categoria Marcas 1.6, configurados pelo regulamento técnico do Campeonato Paranaense. A corrida terá duração de três horas e será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal BandSports.

Legenda:

Thiago Klein e Odair dos Santos comemoram a vitória na Cascavel de Ouro de 2016

Crédito: Sérgio Sanderson