Terminais entrarão em operação

Novos Terminais Leste e Nordeste devem começar a operar em agosto (Foto: Aílton Santos)

Os novos terminais de transbordo de Cascavel, o Leste e o Nordeste, devem começar a operar já no próximo mês. A informação é do presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro. O prazo dado por ele é 20 de agosto.

Segundo o presidente, os terminais precisam entrar em operação, pois o atual Leste, que está no carteiro central da Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão, precisa ser desativado o quanto antes, para que as obras de abertura da Rua Jacarezinho comecem.

Pelissaro explica que as linhas do atual Terminal Leste serão divididas entre o novo Leste e o Nordeste. Porém ainda não serão necessários os novos ônibus com porta esquerda, pois nesse momento será apenas uma divisão das linhas existentes que ligam os bairros das regiões norte e leste da cidade com o Terminal Leste.

Sobre as linhas de integração do Terminal Nordeste com o Centro e também dele com o novo Leste, elas ainda estão passando por estudos. Pelissaro lembra que todas as possibilidades e as viabilidades dessa operação antecipada passam por minuciosas análises das equipes técnicas da Cettrans.

Novo sistema

Os terminais Nordeste e Leste começarão a operar, pouco mais de dois meses antes do novo sistema de transporte de Cascavel começar a funcionar. O BRQ (Bus Rapid Quality – Ônibus Rápido com Qualidade) tem até a primeira quinzena de novembro para estar em pleno funcionamento, conforme garantiu o prefeito, Leonaldo Paranhos.

Relembre

O Terminal Nordeste foi entregue há poucas semanas e o novo Terminal Leste foi finalizado no ano passado. Ambas as obras foram executas pela empresa Costa Oeste Construções. Os investimentos nos dois terminais superam os R$ 9 milhões.

Essas obras fizeram parte do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) de Cascavel, e receberam recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) com contrapartida do Município.