Termatalia 2018 será em setembro

O turismo termal, de saúde e bem-estar estará em evidência mundial em Foz do Iguaçu. A cidade será a sede do maior evento do segmento, a Termatalia, de 12 a 15 de setembro, no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. A feira terá como slogan “A energia das águas”, em referência às águas mineromedicinais do Aquífero Guarani, e reunirá atrativos termais e de wellness spa, agências de viagens, operadores de turismo, jornalistas e especialistas de 25 países.

É a primeira vez que a feira acontece em um país de língua portuguesa.

Captado pela Gestão Integrada do Turismo, a Termatalia conta com apoio de Itaipu Binacional, prefeitura, Fundo Iguaçu, Visit Iguassu, governo do Estado do Paraná e Embratur, além de entidades públicas e privadas ligadas ao turismo.

