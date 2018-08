Terceira etapa do Paranaense agita Assis no fim de semana

Atletas de alto nível garantem bons pegas em quadra (Foto: Jaqueline Galvão)

Assis Chateaubriand - As disputas da principal divisão do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto chegam à terceira etapa classificatória das seis que serão realizadas até ser conhecido o campeão 2018.

A competição promovida pela Liga de Handebol do Paraná será neste sábado (4) e domingo (5) em Assis Chateaubriand. Paralelamente, ocorrerão os jogos da Chave Prata e Bronze na cidade de Toledo.

Com confrontos simultâneos, os jogos serão realizados nos ginásios de esportes Tancredo de Almeida Neves e da Escola Municipal Nelita Ramos Sabela, com início no sábado (4), a partir das 15h30. No domingo (5), três partidas serão transmitidas ao vivo pela TV UP, da Fundação Cândido Garcia de Umuarama, por meio de uma parceria firmada com a Unipar (Universidade Paranaense).

Estão em busca do título estadual da Chave Ouro 16 equipes. A seleção feminina da FAG/Cascavel/ACH/02 Saúde lidera a tabela de classificação, em seguida aparecem as maringaenses com seis, Prefeitura de Matelândia/Handebol e Fecam/Ahandecam/Grupo Integrado/Campo Mourão com quatro, Astorga Handebol/Academia Corpo e Saúde com dois, enquanto a Prefeitura de São José dos Pinhais/Associação de Incentivo ao Esporte segue na lanterna, sem pontuar.

Grupo masculino

De outro lado, Londrina é cabeça de chave do grupo masculino, seguido de Cascavel, ambos com 100% de aproveitamento na competição.

Maringá figura na terceira posição, seguida de Fecam, AHSI/Saudade do Iguaçu/Handebol e Prefeitura de Toledo/ATH/APEF, todos somam quatro pontos em quatro jogos disputados. Na sequência aparecem com uma vitória e três derrotas os times da AhandFoz/Smel/Foz do Iguaçu, HCC/Econômica Móveis/Corbélia/Maranatha Calçados e ACH/Assis Chateubriand/Secretaria de Esportes. O elenco de Jussara/Handebol ainda não pontuou no Estadual.

A terceira etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto - Chave Ouro é promovida pela Liga de Handebol do Paraná e conta com o apoio da Prefeitura de Assis Chateaubriand, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Handebol Universitário

A Seleção Brasileira Universitária começou muito bem a 24ª edição do Campeonato Mundial de Handebol Universitário, na cidade de Rijeka, na Croácia. A equipe canarinho bateu a República Tcheca por 29 a 28, em partida válida pelo Grupo A, iniciando a competição com resultado positivo na segunda-feira (30).

O próximo compromisso das brasileiras será nesta quarta-feira (1º), a partir das 18h, contra as donas da casa. A última partida da fase classificatória está marcada para sexta-feira (3), às 12h, contra o selecionado do Japão. No sábado (5) começa a fase mata-mata para definir as semifinalistas da competição.