Tênista de mesa brasileiro é destaque na Nigéria 

O mesa-tenista cearense Thiago Monteiro conseguiu um grande resultado durante o fim de semana no torneio de duplas do Aberto da Nigéria, em Lagos. Ao lado do argentino Horacio Cifuentes, ele conquistou a medalha de bronze na competição nível Challenge do Circuito Mundial. Na semifinal, a dupla sul-americana perdeu para a parceria formada pelo húngaro Tamas Lakatos e o finlandês Benedek Olah, por 3 a 0 (11/8, 11/4, 12/10). Monteiro, com 37 anos, está em 108º lugar no ranking mundial. No torneio individual, ele parou na fase de 32, ainda na sexta-feira. Hoje, Thiago Monteiro e outros seis brasileiros iniciam as disputas do Aberto da Bulgária, na cidade de Panagyurishte. Na semana seguinte, todos participarão do Aberto da República Tcheca, em Olomouc.