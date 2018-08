Técnica milenar promete a cura através do suor

O temazcal é uma das práticas de cura mais antigas usadas pelos povos indígenas da América do Norte. Significa “tenda do suor”, bastante comum entre os grupos que seguem o xamanismo.

Na região oeste do Paraná, a terapeuta Marinês Korilo já aplica a técnica desde 2011. “Hoje eu já uso uma técnica diferente do que a que aprendi. Essa técnica que usamos agora é voltada para o xamanismo com base nas quatro fases do ser humano: criança, adolescente, adulto e ancião”.

São usados os mesmos elementos de cura que os ancestrais das tribos indígenas usavam, baseando-se nas quatro direções: leste, oeste, norte e sul, e também na mãe terra, no pai céu e no coração.

Mas o que é a tenda do suor

A tenda onde é realizada a cerimônia do temazcal é montada no chão com bambus e isolada com cobertores, couro ou tecidos e fica como uma tenda Iglu, com uma porta. O local é usado como uma espécie de sauna ou banho de ervas, como é chamado.

No centro da tenda é feito um buraco na terra que imita o útero da mãe, onde são colocadas aos poucos pedras quentes, sobre elas é jogada água com essências, o que produz o vapor. As pedras são colocadas uma a uma. A temperatura fica acima dos 30ºC e pode chegar a 50ºC.

Alinhamento e colocação

Por ser uma terapia que busca a cura de elementos da alma, traumas, dores, antes de cada sessão é feita uma meditação para alinhar as energias do grupo e para melhorar a conexão com a técnica. Logo em seguida, os membros do grupo são colocados dentro da tenda um ao lado do outro. Durante o Temazcal é servida água para hidratar os participantes, isso ajuda a suportar o calor e também a eliminar com mais facilidade as toxinas do corpo.

A pessoa que monta a tenda do suor precisa ser preparada, já que no local é aplicada uma série de práticas terapêuticas.

A história do temazcal

O que se sabe é que a prática da tenda do suor é da cultura Maia, que vê o temazcal como o útero da mãe - neste caso a mãe terra - onde se acredita que o ser humano nasce e é purificado pelo calor da vida.

Antes mesmo da chegada dos espanhóis, os povos indígenas da América Central desenvolveram um sistema de saúde baseado nos elementos naturais e nessa época o temaszcal era usado para as mulheres antes, durante e após o parto e também para tratar doenças da população, limpeza e bem-estar geral.

O banho no temazcal foi difundido entre as culturas pré-hispânicas da mesoamérica. Restos da prática foram encontrados em sítios arqueológicos de Palenque, no México, e em Piedras Negras, na Guatemala, mas as origens da tenda podem ser ainda mais remotas.

As curas

A tenda temazcal é usada para curar doenças do corpo e da mente através do suor. O efeito dessa terapia ativa vários mecanismos do organismo. Na pele, o vapor gera suor regulando a temperatura corporal, eliminando efeitos de toxinas além de acelerar o processo de descamação natural melhorando também a função pulmonar e promovendo a proteção natural da pele.

O banho de vapor ajuda no tratamento de doenças como bronquite, asma, sinusite e resfriados. A produção combinada de calor com vapor e infusões de plantas utilizadas no temazcal, limpa e descongestiona as vias aéreas, aumenta o fluxo sanguíneo para os pulmões e brônquios e expande a expulsão de toxinas acumuladas.

O calor do banho causa o aumento na circulação de sangue por todo o corpo e dilata os vasos sanguíneos produzindo um efeito relaxante e estimulante do organismo, eficaz contra estresse, insônia, tensão nervosa e liberação de emoções.

No sistema digestivo, o temazcal funciona para melhorar a atividade intestinal, beneficiando a limpeza e ajudando em casos de colite nervosa (síndrome do intestino irritável).

No sistema muscular, o calor ajuda a relaxar os músculos e libera a tensão aumentando a sensação de alívio e bem-estar. Ajuda nos entorses, distensões e inflamação, eliminando líquidos retidos e do processo de regeneração do tecido.

O uso do vapor ativa o sistema linfático, o que ajuda no tratamento de doenças crônicas, melhora as defesas do organismo e a restabelecer a saúde em menos tempo.

O temazcal trabalha a cura do corpo emocional, curando medos, síndromes, pensamentos, emoções e traumas, com ajuda da aromaterapia, já que durante as sessões são usadas ervas e essências naturais para auxiliar no banho de vapor.

Em Cascavel

Em Cascavel, a temazcaleira Marinês Korilo atende no Céu Caminhos da Luz.