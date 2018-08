Tcheco: “é esse espírito que precisamos daqui pra frente”

Coritiba - Em um jogo de muita marcação e disputa intensa, o Coritiba saiu vitorioso contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com um gol solitário marcado pelo atacante Guilherme Parede aos 19min do primeiro tempo, na noite de segunda-feira.

Com isso, voltou a vencer após seis jogos, voltou a 10ª posição e chegou aos 33 pontos, a quatro do Atlético-GO, que fecha o G4 e só atuará sexta-feira pela 24ª rodada da Série B, em Londrina.

Após a partida em Pelotas, a tônica das entrevistas pós-jogo foi uma só no Coxa: a equipe alviverde precisava voltar a vencer e conseguiu. O triunfo veio em uma partida de muita entrega do elenco, com um bonito gol e boa atuação do sistema defensivo, em especial de Wilson.

O técnico Tcheco falou da dificuldade que envolveu a preparação para esta partida, já que praticamente não teve tempo para treinar e enalteceu a maneira como a equipe se portou durante o jogo: “É esse espírito que precisamos levar daqui para frente. Esse jogo nós encaramos como um divisor de águas; era decisivo em todos os aspectos. Não tivemos tempo para treinar, mas acertamos os pontos em cima de conversa e da mudança de atitude”, declarou o comandante alviverde.

Tubarão desfalcado

Para tentar frear o Atlético-GO e indiretamente ajudar o Coritiba, além de se aproximar mais da parte de cima da tabela, o Londrina não contará com o atacante Thiago Ribeiro, fora do desafio de sexta-feira no Estádio do Café. Apresentando desgaste físico, ele á havia sido poupado da viagem ao Nordeste no fim de semana, no jogo contra o Fortaleza. Os exames apontaram uma pequena lesão no músculo adutor da coxa direita. No Tubarão desde maio, Thiago Ribeiro já disputou 14 partidas pela equipe - nove delas como titular – e a notou dois gols.