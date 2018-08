TCE multa ex-diretor do DER por falhas em contratos

Curitiba - O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) aplicou três multas ao ex-diretor-geral do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná) Nelson Leal Júnior por falhas constatadas em dois processos: um de Tomada de Contas Extraordinária e outro de Representação da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos).

Cada multa corresponde ao valor de 40 vezes a UPF-PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), que em agosto vale R$ 100,60. Assim, a sanção ao ex-gestor é de 120 vezes o valor da UPF-PR, ou R$ 12.072 para pagamento neste mês. O ex-diretor administrativo financeiro do DER Élbio Gonçalves Maich recebeu uma multa de 40 vezes o valor da UPF-PR, que corresponde a R$ 4.024 para pagamento em julho.

Uma das multas aplicadas foi por irregularidades em sete contratos para obras emergenciais realizadas em 2016 para recuperar danos causados em pontes e rodovias pelas fortes chuvas em diversas regiões do Estado. Essas obras foram contratadas pelo DER-PR por meio de dispensa de licitação.