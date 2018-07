Tatuador conquista prêmio em Santa Catarina

Rafael exibe as conquistas do último evento (Foto: Arquivo pessoal )

O tatuador cascavelense Rafael Bebber conquistou neste mês o prêmio de melhor tatuador na categoria Fusion, que significa a fusão de várias técnicas no 2º Oeste Tattoo Fest em Concórdia (SC).

Rafael atua há dez anos na área e deu os primeiros passos no mundo da arte com a mãe. “Comecei desenhando. Eu me encantei quando vi o rosto da minha mãe desenhado por um amigo e então decidi começar a desenhar”.

A tatuagem veio mais tarde na vida do artista, a convite de um amigo que já trabalhava com isso. No começo da carreira, Rafael trabalhava como atendente, mas sempre estava atento ao que mais lhe chamava a atenção, os desenhos.

Os prêmios

Os prêmios começaram a vir de um ano para cá. “Comecei a participar desses eventos há apenas um ano e desde então já ganhei dez prêmios em eventos do Paraná e de Santa Catarina”.

Para o artista, é importante participar desses eventos pelo conhecimento que eles geram e para ficar por dentro das novidades. A premiação é a valorização do artista e ajuda na evolução da arte, avalia Rafael.

Aprendizado

Para se tornar um profissional é necessário muito conhecimento de desenho, luz, sombra e anatomia por isso os aperfeiçoamentos disponíveis nos workshops são importantes.

Segundo o tatuador, a tecnologia tem revolucionado o mundo da tatuagem. Para se atualizar, ele usa ferramentas de edição e assim faz montagens e criações se baseando muito no surrealismo.

O profissional já trabalhou no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo e recebeu convites para tatuar na Europa e nos Estados Unidos e espera ir em breve para fora do Brasil, mostrar seu trabalho e levar o nome do País para o mundo.