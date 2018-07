Talentos musicais da região norte

(Foto: Divulgação )

O II Fest Norte - Festival de Música dos Colégios Estaduais da Região Norte de Cascavel será realizado no dia 17 de agosto no Colégio Estadual Jardim Consolata.

O objetivo do evento é valorizar talentos artísticos de estudantes da rede estadual de ensino. Cada colégio poderá ter até dois alunos inscritos. As modalidades do festival são: instrumental e vocal.

As fichas de inscrição, devidamente preenchidas, juntamente com a letra impressa das músicas escolhidas para a apresentação deverão ser entregues na direção ou coordenação do Colégio Consolata entre os dias 6 a 13 de agosto.

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora de acordo com os critérios: afinação, ritmo, presença de palco e criatividade. Os vencedores receberão troféu e medalha.