Taekwondo brasileiro no pódio em Moscou

Rio de Janeiro - Edival “Netinho” Marques conquistou a medalha de bronze no primeiro dia do Grand Prix Mundial, etapa de Moscou, na categoria até 68 quilos. Esta é a sexta medalha do Brasil na história da competição, primeira de Edival.

O paraibano de 19 anos já venceu neste ano os campeonatos Pan-Americano e Pan-Americano Aberto, e o Aberto da Alemanha, entre os atletas com até 68 kg. Pela categoria Junior, Edival conquistou o título olímpico e mundial, em 2014, ambos na categoria até 63 kg.

Na história do taekwondo brasileiro, a Guilherme Feliz estreou com medalha em Grand Prix, com prata na etapa de Manchester em 2013. Também já bateram na trave pelo ouro Guilherme Dias Alves (2014, GP Suzhou) e Talisca Reis (2018, GP Roma).

Já Iris Tang Sing (2017, GP Londres) e Maicon Andrade (2018, GP Roma) foram medalhistas de bronze, além de Edival. Destaque para as conquistas recentes, neste ciclo olímpico Tóquio 2020.