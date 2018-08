Taça Cidade de amador

Entidade recém-criada para atuar na promoção e realização de competições amadoras, a Liga de Futebol e Futsal Paranaense dará início à sua primeira competição neste fim de semana, com a Taça Cidade Cascavel de Futebol Amador.

A rodada inaugural da competição será domingo, com jogos em quatro locais. Destaque para a jornada dupla no campo do Santa Cruz (foto), onde às 15h30 se enfrentarão Associação Esportiva Santa Cruz e Santa Cruz Futebol Clube, partida que contará com a presença de autoridades locais para marcar o início do campeonato. Antes, às 13h30, Ponte Preta e Largados farão a preliminar no loca.

Outros três jogos estão marcados para as 15h30 de domingo, pela 1ª rodada: Resenha FC x SE Consolata, no campo da Comunidade de Alto Bom Retiro; Clarito FC x Riviera FC, no campo do Jardim Colonial; e Posto Cristal FC x Nossa Senhora da Salete, no Estádio Ninho da Cobra.

Essas são as dez equipes que disputarão o título da Taça Cidade. Já dentre os campos a serem utilizados na competição também estão dos do Santos Dumont e da comunidade de Alto Bom Retiro, além do Estádio Olímpico, reservado para a decisão.

Pelo regulamento, todos os participantes se enfrentarão em turno único, com as oito melhores avançado às quartas de final, em jogo único, assim como será nas semifinais e final. No total, são 12 domingos reservados para as partidas.

Novidade

A novidade para a Taça Cidade da Liga de Futebol e Futsal Paranaense está no regulamento que permite às equipes inscreverem quantos jogadores quiserem até a 5ª rodada. Com isso, os organizadores esperam que cerca de mil atletas sejam vinculados à competição. Com isso os times têm várias possibilidades para formar o time ideal durante as disputas e ainda não correm o risco de perder jogadores em meio ao campeonato por causa de outros torneios, o que é comum no futebol amador.

Arbitragem

A lista de árbitros para a Taça Cidade ainda está aberta, com a possibilidade de ingresso de novos nomes. Os interessados em arbitrar na competição devem comparecer à reunião com a comissão de arbitragem da Liga nesta terça-feira, às 19h30, na sede da entidade, na Rua Paraná, 3.207, 2º andar, sala 26, no Centro Comercial Sara Regina, em Cascavel.

Menores

Palco da conquista do D’Napolli no fim de semana (ver matéria na página 21), o Estádio Djalma Pina da Silva, em Cafelândia, será palco de decisão para jovens jogadores nesta quarta-feira. Os times sub-13 e sub-15 do Cefa/Cascavel duelarão contra Cafelândia nas semifinais da Supercopa Cascavel de Futebol Menores Regional. Os jogos serão às 15h (sub-13) e às 16h (sub-15).