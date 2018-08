Stock Car vem aí!

Cascavel já se prepara para receber a Stock Car. O Autódromo Zilmar Beux receberá a oitava etapa da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro em rodada dupla no dia 9 de setembro.

Para o torcedor cascavelense, fã de automobilismo, é a oportunidade de ver de perto feras como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Lucas di Grassi, Nelsinho Piquet, Daniel Serra e Max Wilson, entre muitos outros. O fim de semana também terá etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas.

Já é possível adquirir ingressos. Os valores vão de R$ 25 (meia-entrada para arquibancada) a R$ 840 (paddock). As vendas para a etapa de Cascavel já estão abertas pelo site oficial da Stock Car (www.stockcar.com.br) e também no site da Tickets For Fun (http://premier.ticketsforfun.com.br). As entradas estão disponíveis a preços promocionais.

O torcedor pode também optar por comprar os ingressos em cinco postos da rede Petrobras espalhados pela cidade nos seguintes endereços:

Av. Brasil, 5.276, Centro

Av. Brasil, 9.107, Coqueiral

R. Paraná, 1.591, Centro

R. Rio de Janeiro, 2.802, Centro

BR-277, KM 583 + 500 metros, Cascavel Velho