Stock Car no Calçadão

Cascavel já está nos preparativos para receber a oitava etapa da temporada 2018 da Stock Car, no Autódromo Zilmar Beux, no fim de semana. O agito na cidade já começa hoje, com três ações de interação com o público fã da categoria: pit stop, ação social (arrecadação de leite para a Uopeccan) e carreata.

O ponto de encontro é a esquina da Avenida Brasil com a Travessa Padre Champagnat, em frente à Catedral, onde, a partir das 12h30, os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro estarão expostos para o público conferir de perto as máquinas da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Entre 12h30 e 13h30 o público poderá realizar uma troca de pneu no carro da Stock Car, como os mecânicos fazem durante os pit stops nas corridas – um dos momentos mais decisivos e tensos de uma corrida, que pode decidir a vitória ou a derrota. Serão formadas duplas que farão uma troca cronometrada acompanhada de perto pelo piloto Cesar Ramos. A dupla mais rápida ganha um par de ingressos de visitação aos boxes para o domingo da prova.

Às 14h, a carreata com os carros da Stock Car partirá da Catedral pela Avenida Brasil até a Praça do Migrante, fazendo o retorno até a Catedral em seguida.

No desfile cívico

Na sexta-feira (7), feriado da Independência, as atenções dos pilotos se voltarão ao Autódromo Zilmar Beux para o início das atividades de pista com os treinos livres da Stock Car. Paralelo a isso, carros promocionais da categoria também participarão, na cidade, do desfile em comemoração ao 7 de Setembro, pela Avenida Brasil a partir das 9h.

Trocam-se bonés da Stock Car

por litros de leite para Uopeccan

O líder da Stock Car e atual campeão, Daniel Serra, e o vice-líder, Max Wilson, estarão em Cascavel a partir desta quinta-feira para mais uma etapa da Stock Car e vão atender aos fãs do esporte em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. A equipe, formada também pelo bicampeão Ricardo Maurício, fará uma ação social que irá trocar um litro de leite longa vida por um boné autografado da equipe.

Quem quiser apenas conhecer o carro e fazer a troca, poderá comparecer na praça a partir do meio-dia. Mas, quem tiver um tempinho para conhecer os pilotos de perto e trocar o leite por um boné autografado, os três campeões da equipe estarão na praça das 13h às 13h50. Todo o leite arrecadado será doado para a Uopeccan de Cascavel.

Pilotos na pista

Os pilotos da Stock Car já estarão no Autódromo Zilmar Beux nesta quinta-feira. Sem poder acelerar no circuito, eles percorrerão a pista caminhando, a partir das 16h, além de visitarem os boxes. Amanhã começam os treinos livres e todos os preparativos para a grande prova marcada para domingo.